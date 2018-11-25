В Германии детям запретили писать письма Санта-Клаусу, чтобы не нарушать закон ЕС о конфиденциальности
В немецком городе Рот детям запретили вешать записки с рождественскими пожеланиями на елку из-за новых законов о конфиденциальности в Евросоюзе. Об этом пишет издание The Daily Mail.
Власти города запретили оставлять свои публичные письма Санта-Клаусу, из-за чего, как сообщается, "дети были убиты горем". В мэрии отметили, что они пошли на этот шаг, чтобы избежать штрафных санкций.
Чиновники сообщили, что запрет связан с тем, что традиция написания записок включает в себя сообщение деталей, включая имя ребенка, возраст и адрес, чтобы Сант-Клаус знал, куда доставить свои подарки.
Однако, в соответствии с Европейским стандартом защиты данных, местные власти должны получить письменное разрешение от родителей тех детей, которые обычно принимают участие в написании писем с просьбами, разъясняя при этом, что их данные могут быть переданы третьим лицам.
В то же время представитель Еврокомиссии сказал, что интерпретация городскими властями Рота закона ЕС является неверной.
Напомним, что печальные олени бродят по дорогам резиденции Санта Клауса в Лапландии, где до сих пор не выпал снег.
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