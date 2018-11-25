В немецком городе Рот детям запретили вешать записки с рождественскими пожеланиями на елку из-за новых законов о конфиденциальности в Евросоюзе. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Власти города запретили оставлять свои публичные письма Санта-Клаусу, из-за чего, как сообщается, "дети были убиты горем". В мэрии отметили, что они пошли на этот шаг, чтобы избежать штрафных санкций.

Чиновники сообщили, что запрет связан с тем, что традиция написания записок включает в себя сообщение деталей, включая имя ребенка, возраст и адрес, чтобы Сант-Клаус знал, куда доставить свои подарки.

Однако, в соответствии с Европейским стандартом защиты данных, местные власти должны получить письменное разрешение от родителей тех детей, которые обычно принимают участие в написании писем с просьбами, разъясняя при этом, что их данные могут быть переданы третьим лицам.

В то же время представитель Еврокомиссии сказал, что интерпретация городскими властями Рота закона ЕС является неверной.

Напомним, что печальные олени бродят по дорогам резиденции Санта Клауса в Лапландии, где до сих пор не выпал снег.

Также стало известно расписание транспорта в Киеве на Новый год-2019.