В субботу, 24 ноября, на озере Виктория произошла трагедия. Здесь на дно ушла прогулочная яхта, среди пассажиров которой могли быть принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. По предварительной информации погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

Место трагедии, фото: twitter.com/PoliceUg

Крушение яхты произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту судна находились 120 человек, 40 из них спасены. Поисково-спасательная операция продолжается. Официальной информации о местонахождении принца Уганды Дауди Васайя пока не поступало.

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