В сети опубликовали фотографии погромов, которые в субботу 24 ноября устроили протестующие в Париже на Елисейских полях. Фото опубликованы в Facebook RFI.

"Так выглядели сегодня знаменитые Елисейские Поля. Там радикально настроенные активисты, которые приняли участие в акции "желтых жилетов" против роста цен на топливо, жгли ограждения, велосипеды и электросамокаты. Полиции не удавалось разогнать протестующих до самого вечера, силы правопорядка применяли против них водометы и слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что 24 ноября, в Париже завершилось противостояние между манифестантами и спецподразделениями полиции. По данным префектуры в беспорядках принимали участие пять тысяч человек из числа "желтых жилетов" - протестующих против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. Общее число манифестантов в городе составило восемь тысяч человек.

Также у Макрона обвинили Марин Ле Пен в организации массовых акций протеста во Франции.