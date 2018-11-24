В США полицейские ошибочно застрелили 21-летнего парня. Правоохранители приняли его за виновника стрельбы в торговом центре в городе Гувер, штат Алабама. При этом настоящий виновник стрельбы все еще жив и находится на свободе. На данный момент полиция активно ведет его поиски. Об этом передает ТАСС.

Отметим, что в результате стрельбы в торговом центре один человек погиб, еще два подростка 12 и 18 лет получили ранения. Сообщалось, что один из стрелявших попытался скрыться с места происшествия, однако был застрелен сотрудниками полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чикаго вспыхнула стрельба на территории клиники. Погибли четыре человека.

Также рейтинг популярности Трампа снизился после стрельбы во Флориде.