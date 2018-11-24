В субботу 24 ноября, в Буэнос - Айресе должен был состояться ответный поединок финала Кубка Либертадорес (это южноамериканский вариант Лиги чемпионов - Прим. Ред.) между клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс . Однако перед матчем вспыхнули беспорядки, фаны Ривер Плейта забросали камнями автобус с игроками Бока Хуниорс и применили против них перечный газ. Игру пока перенесли на два часа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автобус с игроками Бока Хуниорс, подъезжая к стадиону "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе, подвергся атаке фанатов команды Ривер Плейт. Болельщики забросали автобус камнями, разбили стекла. Во время нападения пострадал капитан команды Пабло Переса, осколок стекла попал ему в глаз.

Журналист Mootaz Chehade в своем Twitter показал последствия ранения Переса. Он также выложил видео, что творилось в автобусе Бока Хуниорс.

Video shows Boca Juniors bus from inside during the attack. pic.twitter.com/d4CDJWylLO — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 листопада 2018 р.

Фото и видео: twitter.com/MHChehade

Против ультрас полиция применила слезоточивый газ, в результате чего пострадали и футболисты, включая экс-форварда английского Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Карлоса Тевеса.

После происшествия представители команд обсуждают возможность переноса игры на более поздний срок.

Отметим, что в первом финальном матче, прошедшем на поле "Бока Хуниорс" (также в Буэнос-Айресе) 11 ноября, была зафиксирована ничья - 2:2.

Бока Хуниорс является одним из самых титулованных участников турнира, Кубок Либертадорес он выигрывал шесть раз. Чаще всех турнир покорялся еще одному аргентинскому клубу, Индепендьенте, - семь раз. На счету Ривер Плейт три выигранных Кубка Либертадорес. Действующий победитель - бразильский Гремио.

Бока Хуниорс и Ривер Плейт отличаются непримиримыми взаимоотношениями между фанатами.

Напомним, что появилось видео, как в Киеве ультрас "Динамо" задымили центральные улицы.

Также в Киеве столичные ультрас внезапно напали на болельщиков Аякса.