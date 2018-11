В субботу 24 ноября, в Буэнос - Айресе должен был состояться ответный поединок финала Кубка Либертадорес (это южноамериканский вариант Лиги чемпионов - Прим. Ред.) между клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс . Однако перед матчем вспыхнули беспорядки, фаны Ривер Плейта забросали камнями автобус с игроками Бока Хуниорс и применили против них перечный газ. Игру пока перенесли на два часа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автобус с игроками Бока Хуниорс, подъезжая к стадиону "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе, подвергся атаке фанатов команды Ривер Плейт. Болельщики забросали автобус камнями, разбили стекла. Во время нападения пострадал капитан команды Пабло Переса, осколок стекла попал ему в глаз.

Журналист Mootaz Chehade в своем Twitter показал последствия ранения Переса. Он также выложил видео, что творилось в автобусе Бока Хуниорс.

Video shows Boca Juniors bus from inside during the attack. pic.twitter.com/d4CDJWylLO