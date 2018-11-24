Глава Евросовета Дональд Туск назвал девизом экстренного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen "Friends Will Be Friends" (Друзья останутся друзьями - Прим.Ред.). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В качестве завтрашнего девиза - слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - написал Туск.

Фото: twitter.com/eucopresident

А вот как звучит новый девиз ЕС в оригинале

Видео: Queen Official

Напомним, что Испания угрожала заблокировать решение ЕС по Brexit из-за Гибралтара - британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид. Но в результате напряженных переговоров компромиссное соглашение все-таки было достигнуто.

"Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра 25 ноября, на экстренном саммите ЕС за соглашение по Brexit", - заявил премьер Испании Педро Санчес.