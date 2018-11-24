В субботу вечером, 24 ноября, в Киеве жители Куреневки перекрыли движение, устроив стихийный митинг. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Перекрытие дороги произошло в Подольском районе столицы.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение у них отсутствует", - сказано в сообщении.

Отметим, что из-за митинга временно было изменено движение троллейбусов маршрутов № 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, как отметили в КП "Киевпастранс".

На данный момент митинг закончился и движение транспорта возобновили.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве без отопления все еще остаются 24 здания в разных районах столицы.

Также в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.