В Киеве суд избрал меры пресечения четырем нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом передает "РБК-Украина".

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что трем нападавшим на Козьякова суд избрал ночной домашний арест, четвертому - круглосуточный домашний арест.

"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертому - круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть 5 дней", - отметила она.

Напомним, что 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Ему в лицо плеснули зеленкой.

Сергей Козьяков возглавил ВККС в 2014 году. Он отбирал судей в Антикоррупционный суд, а также в новый Верховный суд. ВККС дает рекомендацию, увольнять судью или нет. Судьи в Украине избираются пожизненно, но могут быть уволены, например, по жалобе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве суд арестовал мужчину, который гонялся с молотком и ножом за четырьмя детьми.