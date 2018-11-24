Синоптики рассказали, где в Украине скоро выпадет 30 см снега
Синоптики прогнозируют, что в Карпатах в ближайшие дни выпадет около 30 см снега. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
Метеорологи сообщают, что под влиянием активного циклона в Карпатах в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Ожидается, что высота снежного покрова может составить 10-20 см, а на высокогорье и все 30 см.
Также в воскресенье, 25 ноября в Карпатах ожидается дождь с переходом вечером с мокрый снег. 26-27 ноября обрушится сильный снегопад.
Ранее "Страна" сообщала, что синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.
Также синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.
Напомним, в Украине новая неделя начнется с дождей и снега, но некоторые регионы останутся сухими. Карта.
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