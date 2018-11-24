Синоптики прогнозируют, что в Карпатах в ближайшие дни выпадет около 30 см снега. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

Метеорологи сообщают, что под влиянием активного циклона в Карпатах в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Ожидается, что высота снежного покрова может составить 10-20 см, а на высокогорье и все 30 см.

Также в воскресенье, 25 ноября в Карпатах ожидается дождь с переходом вечером с мокрый снег. 26-27 ноября обрушится сильный снегопад.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

Также синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.

Напомним, в Украине новая неделя начнется с дождей и снега, но некоторые регионы останутся сухими. Карта.