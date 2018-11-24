В Польше в прокуратуру подадут заявление о возможном совершении преступления в сфере служебной деятельности бывшим главой администрации польского премьер-министра Туска, а ныне и.о. главы "Укравтодора" - Славомиром Новаком. Об этом передает "Польское радио".

Заявление в прокуратуру подаст председатель следственной комиссии польского парламента по вопросам НДС депутат Марцин Горала.

Экономисты подсчитали, что в течение правления кабинета Дональда Туска Польша, вследствие налоговых махинаций, потеряла от 250 до 280 миллиардов злотых. Именно поэтому польский парламент принял решение создать следственную комиссию, которая будет заниматься правонарушениями вокруг НДС.

Решение заявить в прокуратуру инициировала бывшая министр финансов в Кабмине Туска Эльжбета Хойно-Дух. Она заявила, что решение относительно поправок в проектах закона навязывал ее ведомству и Сейму именно Новак - глава политического кабинета тогдашнего премьера Туска.

"Славомир Новак как глава политического кабинета, как человек без полномочий, организовал встречи в Канцелярии премьера с депутатом Янушем Паликотом и каким-то тайным советником Януша Паликота, который был связным Кабмина и лоббистов. Славомир Новак мог совершить нарушение своих полномочий и мог не соблюсти служебный долг", - сообщил Горала.

Отметим, что Славомир Новак получил гражданство Украины в октябре 2016 года. А с 16 октября того же года был назначен Кабмином и.о. главы "Укравтодора".

Славомир Новак, фото: ukravtodor.gov.ua

Напомним, что в "Укравтодоре" завершили все ремонтные работы в 2018 году.

Также в большинстве областей начались обыски в Укравтодоре.