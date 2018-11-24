Военная прокуратура опубликовала результаты экспертизы, связанной со взрывом миномета "Молот" на Ровенском полигоне в июле этого года. Об этом передает УНН.

Сообщается, что установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкцией миномета "Молот". Данные результаты основаны на совместных выводах прокуратуры и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз после проведения следственного эксперимента по установлению причин детонации миномета.

"В настоящее время, установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкции миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим узлам этого миномета. Как уже отмечалось, исследования является абсолютно независимым. К примеру, экспертизу состава металла, из которого был изготовлен миномет, в рамках экспертизы осуществляют еще три не связанных между собой, профильных учреждения, которые занимаются исключительно исследованием металлов", - сказано в отчете следователей.

Напомним, что прокуратура не нашла нарушений в производстве массово взрывающихся минометов "Молот".

Также ответственность за взрыв "Молота" на Донбассе возложили на солдат.