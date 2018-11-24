Европейское космическое агентство ESA запустит спутник Characterising Exoplanet Satellite (Cheops), предназначенный для поиска экзопланет. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Спутник запустят в период с 15 октября по 14 ноября 2019 года с помощью ракеты "Союз" с европейского космодрома Куру.

"Спутник Characterising Exoplanet Satellite или Cheops будет запущен 15 октября - 14 ноября 2019 года", - сказано в сообщении.



Спутник будет работать на околоземной орбите на высоте 700 километров, наблюдая за изменениями яркости одиночных звезд, вокруг которых, вероятно, вращаются экзопланеты.

Способность спутника фиксировать несколько транзитов каждой планеты позволит ученым достичь высокоточных транзитных подписей, необходимых для измерения размеров малых планет.

Напомним, в NASA показали фото, на котором край гигантского Юпитера и крошечный спутник Ио.

Также с космодрома Плесецк запустили спутник Глонасс с ракетой "Союз-2".