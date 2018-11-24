В субботу, 24 ноября, в Париже на Елисейских полях завершилось противостояние между манифестантами и спецподразделениями полиции. Об этом передает ТАСС.

"Елисейские поля освобождены от манифестантов и баррикад, движение по авеню восстановлено", - сообщил официальный представитель парижской полиции Жоанна Примвер.

По данным префектуры в беспорядках принимали участие пять тысяч человек из числа "желтых жилетов" - протестующих против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. Общее число манифестантов в городе составило восемь тысяч человек.

По словам Примвера, на Елисейских полях задержаны 42 человека. Пострадали 20 людей, из них 19 - легко. У одного манифестанта может быть сильно повреждена рука.

Напомним, что у Макрона обвинили Марин Ле Пен в организации массовых акций протеста во Франции.

Также во Франции прошли стотысячные митинги против роста цен на бензин. Арестованы десятки человек, есть погибший.