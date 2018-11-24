Знаменитые российские рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) решили поддержать арестованного в Краснодаре коллегу по цеху Хаски (Дмитрий Кузнецов).

26 ноября трио выступит в московском "Главклубе" с концертом "Я буду петь свою музыку". Вырученные средства будут перечислены Хаски, сообщил в Instagram Oxxxymiron.



"Я приглашаю вас на спонтанно организованный концерт солидарности, который мы проведем в этот понедельник в Москве в "Главклубе". Концерт называется просто и понятно: "Я буду петь свою музыку". Это строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре... Если в данный момент у Хаски нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь, поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему", - заявил Oxxxymiron.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Он также добавил, что не является другом Хаски и не разделяет "большое количество его взглядов и действий". "Но не смотря на это, а может быть, именно поэтому я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации и очень рад, что Баста и Noize видят это так же и присоединились ко мне", - добавил он.

Напомним, что рэпер Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток - за отказ пройти освидетельствование на наркотики, однако признал его невиновным в организации несанкционированного мероприятия. Так как сроки ареста не будут суммироваться, Кузнецов пробудет в заключении 12 дней.

Как ранее сообщил менеджер Хаски Андрей Орехов, концерты рэп-исполнителя в шести городах до 2 декабря отменяют из-за его ареста, их попробуют провести в другие дни.

Ранее "Страна" сообщала, что рэперы Oxxxymiron и Dizaster прокомментировали прошедший баттл.