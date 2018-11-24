Народный депутат Антон Геращенко требует от Великобритании запретить въезд в страну российскому актеру Ивану Охлобыстину. Об этом политик написал в Facebook.

Так, 27 ноября в Лондоне должен начаться кинофестиваль "Дни российского кино в Великобритании", где и должен выступить Охлобыстин.

"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мей с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", - написал Геращенко.

Нардеп также опубликовал обращение к главе британского правительства в сети.

Фото: facebook.com

Напомним, что СБУ завела дело против актера-священника Охлобыстина.

Также советник Авакова просит 33 страны сделать Охлобыстина персоной нон-грата.