В субботу, 24 ноября, в 13 туре Ла Лиги произошла сенсация. Эйбар на своем поле разгромил мадридский Реал со счетом 3 - 0.

На 16-й минуте встречи счет открыл хавбек хозяев Гонсало Эскаланте, и это стало отсчетом для нового антирекорда королевского клуба. Реал пропустил в одиннадцатом выездном матче чемпионата подряд. Это произошло впервые за 14 лет.

А во втором тайме, на 52 и 57 минуте встречи Энрик и Кике довели счет до разгромного.

Президент Эйбара Амайя Горостижа после игры зашла в раздевалку команды, чтобы поздравить футболистов с победой над именитым клубом, и облилась вместе с ними шампанским.

Видео празднования появилось в официальном Twitter команды.

After-party.



Thank you president pic.twitter.com/yImuBx7EBu — SD Eibar English (@SDEibarEN) 24 листопада 2018 р.

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