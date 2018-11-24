В Саудовской Аравии сомневаются в выводах ЦРУ США относительно выводов об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, экс-глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал сомневается, что к убийству журналиста якобы имеет отношение наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Аль-Фейсал отметил, что не стоит принимать на веру выводы разведведомства США. Он подчеркнул, что ранее не подтвердившиеся выводы разведки США о якобы наличии химического оружия в Ираке послужили причиной вторжения американских войск в эту страну в 2003 году.

Это было "абсолютной ложью", отметил аль-Фейсал. "ЦРУ не обязательно является лучшим примером заслуживающих доверия разведывательных донесениях или оценках развединформации", - добавил он.

Напомним, в МИД Саудовской Аравии опровергли обвинения против наследного принца в заказе убийства журналиста Хашогги.

Также президент США отказался слушать аудио с убийством журналиста Джамаля Хашогги.