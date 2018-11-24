В Грузию не пустили известного российского писателя Ерофеева
Грузия закрыла въезд для известного российского писателя Виктора Ерофеева. Об этом сообщает ТАСС.
Писатель сообщил, что грузинские пограничники никак не аргументировали свои действия.
"На границе мне сказали, что у меня нет разрешения на посещение Грузии. Начальник пограничной смены мне просто это объяснил, что такое есть решение. Почему и как? Сказал, что это не подлежит объяснению", - отметил он, добавив, что в РФ ему также никто не смог объяснить причину отказа.
По словам писателя, в действиях грузинской стороны есть "какая-то нелогичность", поскольку в мае 2018 года он посещал страну в качестве почетного гостя местного кинофестиваля.
"Мои друзья грузинские удивлены по поводу этого решения. Но я был раньше в Абхазии, видимо, до них это как-то долетело. Может быть, поэтому, или по другим каким-то причинам", - предположил Ерофеев.
Фото: 24СМИ
Напомним, что в Киеве задержали гражданина Грузии, который был в розыске Интерпола за убийство и изнасилование полячки.
Также в Грузии из-за давления церкви решили отказаться от культивирования марихуаны.