Грузия закрыла въезд для известного российского писателя Виктора Ерофеева. Об этом сообщает ТАСС.

Писатель сообщил, что грузинские пограничники никак не аргументировали свои действия.

"На границе мне сказали, что у меня нет разрешения на посещение Грузии. Начальник пограничной смены мне просто это объяснил, что такое есть решение. Почему и как? Сказал, что это не подлежит объяснению", - отметил он, добавив, что в РФ ему также никто не смог объяснить причину отказа.

По словам писателя, в действиях грузинской стороны есть "какая-то нелогичность", поскольку в мае 2018 года он посещал страну в качестве почетного гостя местного кинофестиваля.



"Мои друзья грузинские удивлены по поводу этого решения. Но я был раньше в Абхазии, видимо, до них это как-то долетело. Может быть, поэтому, или по другим каким-то причинам", - предположил Ерофеев.

Фото: 24СМИ

Напомним, что в Киеве задержали гражданина Грузии, который был в розыске Интерпола за убийство и изнасилование полячки.

Также в Грузии из-за давления церкви решили отказаться от культивирования марихуаны.