В субботу, 24 ноября, в столице Армении Ереване прошел многочасовой марш под руководством исполняющего обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС.

Всего марш продлился 9 часов 25 минут и прошел практически по всем районам Еревана. Акция транслировалась местными новостными порталами.

"Наш марш самый долгий в истории третьей Республики. За день мы прошли 37,5 км. Этим маршем мы доказали, что наша воля крепче камня и наш дух не сломить", - сказал в завершение марша Пашинян.

Премьер-министр заявил, что при поддержке народа ему удастся привести Армению к счастью, процветанию и свободе.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Напомним, что в Ереване арестовали второго президента Армении.

Также в российском МИД заявили, что США пытаются испортить дружбу Москвы и Еревана.