В воскресенье, 25 ноября, ВМС США начнут крупные учения в Ионическом и Адриатическом морях. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" проведет учения до 1 декабря.

ВМС США будут проводить "полеты палубной авиации авианосца" с 25 ноября до 27 ноября в Ионическом море и с 27 ноября до 1 декабря в южной части Адриатического моря.

В международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей подчеркивается, что полеты палубной авиации будут осуществляться в воздушном пространстве над международными водами.

Напомним, что появились фото учений украинской реактивной артиллерийской батареи, которые прошли на берегу моря.

Также Норвегия обвинила Россию в сбое GPS во время учений НАТО после которых столкнулись танкер и фрегат.