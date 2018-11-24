В Украине уже в 2019 году может заработать оплата в интернете при помощи технологии Google.PayOnline. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что технология Google.PayOnline заработает в Украине в ближайшее время и станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее", - сообщил менеджер по продажам "Google Украина" Андрей Радевич.

Он добавил, что по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом. Также он уточнил, что 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный.

Технология Google.PayOnline позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.

Напомним, что в Google и Microsoft готовят технологическую революцию в мире виртуальных игр.

Также в Google Play удалили приложение для жалоб киевлян.