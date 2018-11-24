В субботу, 24 ноября в Одессе произошло смертельное ДТП: женщина-пешеход попала под трамвай и погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба КП "Одессагорэлектротранс".

Инцидент произошел около 14:00 на Старосенной площади города. Пожилая женщина пыталась ее перейти, но попала под заднюю левую тележку вагона трамвая. Отмечается, что он следовал по маршруту №13.

Пенсионерка умерла на месте от полученных травм. Подробности инцидента выясняли работающие на месте аварии правоохранители.

Напомним, в Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой. Женщина погибла на месте, ребенок - в больнице.

Также мы писали, что во Львове женщина попала под трамвай на конечной остановке.