В США заявили, что расследование о вмешательстве РФ в американские выборы продлится минимум на полгода. Об этом передает Bloomberg.

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр отметил,что больше не предусматривается проведение открытых слушаний со свидетелями по делу.

"Расследование может продолжаться как минимум шесть месяцев - до проведения всех допросов, после чего будет завершен и рассекречен финальный доклад", - добавил сенатор.

Сенатский комитет продолжит допрашивать свидетелей. Как подчеркнул Берр, речь идет не о Дональде Трампе-младшем или экс-адвокате Трампа Майкле Коэне, на чем настаивают демократы, а о других фигурантах.

Напомним, в США рассказали, когда закончат эпопею с вмешательством России в свои выборы и озвучат итоговый доклад.

Также Кремль обвинил Вашингтон в грубом вмешательстве в выборы главы Интерпола.