В Киеве пенсионерка выбросилась из окна многоэтажки. Фото
В субботу, 24 ноября, в Киеве пожилая женщина покончила жизнь самоубийством. Трагедия случилась в Дарницком районе столицы на улице Олейника. По предварительной информации, пенсионерка сама выпрыгнула с 9-го этажа многоэтажки. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
Погибшей было 64 года. Что стало причиной суицида неизвестно. На месте трагедии работала полиция, ведется следствие.
Фото: espreso.tv
Ранее "Страна" сообщала, что два незнакомых человека совершили самоубийство в разным местах одного города под Одессой.
Также Украина стала одним из мировых лидеров по количеству суицидов.
Напомним, что в Китае пожарные спасли девушку от суицида. Они загнали ее обратно в квартиру сильной струей воды из пожарного шланга.
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