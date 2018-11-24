В субботу, 24 ноября, в Киеве пожилая женщина покончила жизнь самоубийством. Трагедия случилась в Дарницком районе столицы на улице Олейника. По предварительной информации, пенсионерка сама выпрыгнула с 9-го этажа многоэтажки. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Погибшей было 64 года. Что стало причиной суицида неизвестно. На месте трагедии работала полиция, ведется следствие.

Фото: espreso.tv

Ранее "Страна" сообщала, что два незнакомых человека совершили самоубийство в разным местах одного города под Одессой.

Также Украина стала одним из мировых лидеров по количеству суицидов.

Напомним, что в Китае пожарные спасли девушку от суицида. Они загнали ее обратно в квартиру сильной струей воды из пожарного шланга.