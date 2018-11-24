В субботу, 24 ноября, в Киеве правозащитники провели акцию в поддержку украинских политзаключенных, в ходе которой на Арке Дружбы народов появился символический раскол. Об этом сообщает "Громадське".

По словам организаторов акции, ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России. Идея мероприятия возникла еще в сентябре, но длительное время потребовалось, чтобы согласовать акцию со спасателями.

"Трещина на Арке дружбы народов символизирует одну из проблем, которые сегодня существуют, - это украинские политзаключенные. Но за ней стоят также оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе. Идея появилась, когда мы думали, как привлечь внимание к проблеме политзаключенных, - тогда еще голодающих Сенцова, Балуха и других украинцев, которых незаконно удерживают", - сообщила одна из инициаторов акции Мария Томак.

Организаторы выражают надежду, что трещина - достаточно видимый элемент, который будет мотивировать людей больше узнавать о политзаключенных и не забывать об этой проблеме.

Фото: hromadske.ua

Напомним, Арку Дружбы народов в Киеве могут переименовать в Арку УНР.

Также мы писали, что в первый день работы Марчука Киев предложил Москве обмен украинских политзаключенных на россиян.