В субботу, 24 ноября, суд в Херсоне избрал меру пресечения для подозреваемых в покушении на директора агропредприятия, депутата Херсонского областного совета VI созыва Андрея Федоренко, которых правоохранители задержали 22 ноября. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Херсонской области.

По информации правоохранителей, и заказчику, и исполнителю преступления была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внести залог.

В свою очередь, заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook отметил, что заказчик покушения вчера, 23 ноября, предпринял попытку сбежать, однако это у него не вышло. Как и не вышло выйти на свободу, используя свое материальное положение.

Скриншот: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Фото: hr.npu.gov.ua

Напомним, 10 октября, был обстрелян автомобиль Андрея Федоренко на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь. На территории области был введен оперативный план-перехват "Сирена".

Также мы писали, что в результате нападения пострадал автомобиль Андрея Федоренко, помощника нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко. Двое мужчин в ходе инцидента были ранены.