Проект "Стена" на украино-российской границе продлен до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Стройку продлили из-за недофинансирования в предыдущие годы, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен", - отметил он.

В МВД добавили, что ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы - около 2 500 000 грн, которая включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

Кроме того, дополнительно на отдельных направлениях будут обустроены отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование, комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудованин передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, в Крыму намерены усилить контроль за движением через границу крымчан с украинскими паспортами.

Также Украина усиливает границу с Румынией.