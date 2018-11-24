"Укрзализныця" хочет получить из бюджета 111,4 миллиардов гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в отрасль. Об этом сообщает пресс-служба.



Директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявил, что такая сумма им понадобится в течение следующих пяти лет. По его словам, для этого следует предусматривать в бюджете компенсацию "Укрзализныце" за выполнение социальных и других дополнительных функций.

В "Укрзализныце" отметили, что отсутствие в госбюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

"На следующие 5 лет УЗ требует всего более 111 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и на капитальные инвестиции в пассажирский сектор. В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019 года, этот вопрос снова откладывается на будущее", - отметил Рязанцев.

Напомним, Укрзализныця сообщила, когда можно будет купить билеты на новогодние праздники.

Также "Укрзализныця" изменит график трех поездов из Киева в конце ноября.