В организации столкновений полиции с протестующими против роста цен на топливо, которые произошли на Елисейских полях во Франции 24 ноября, местное МВД обвиняет лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом пишет AFP.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера протестующие, которые пошли на столкновения с полицией, таким образом отреагировали на призыв Ле Пен "и хотели напасть на учреждения страны так же, как они хотят атаковать законодателей".

Сама Ле Пен опровергла обвинения и заявила, что она никогда не призывала к насилию. Лидер "Национального объединения" полагает, что правительство пытается сделать ее "козлом отпущения".

По данным МВД 24 ноября во Франции на акции протеста вышли 23 тыс. человек, тогда как в прошлую субботу их количество было 124 тысячи. 8 тысяч протестующих вышло на улицы в Париже, и около 5 тысяч - на Елисейские поля. Полиция арестовала уже 8 человек за хулиганские действия.

Напомним, 18 ноября во Франции по всей стране вспыхнули протесты после резкого повышения цен на топливо, которое запланировано со следующего года.

Мы также писали, что в первый день беспорядков во Франции пострадали 47 человек.