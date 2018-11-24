В США, в ночь с пятницы на субботу, 24 ноября, умер режиссер Николас Роуг. В момент смерти ему было 90 лет. Об этом со ссылкой на информацию семьи кинорежиссера пишет ВВС.

Сын режиссера, Николас Роуг-младший, сказал, что его отец умер в кругу семьи. Также он отметил, что он был настоящим отцом. В августе режиссеру исполнилось 90 лет.

Среди самых известных работ Роуга - телесериал "Хроники молодого Индианы Джонса", вышедший в 1992 году, а также психологический триллер 1973 года "А теперь не смотри". Кроме того, Николас Роуг снял Мика Джаггера в криминальной драме "Представление" и Дэвида Боуи в научно-фантастическом фильме "Человек, который упал на Землю".

Фото: BBC.com

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