В субботу, 24 ноября прошли два матча чемпионата Украины по футболу. Об этом передает Terrikon.

Со счетом 1:0 завершился матч "Мариуполь" - "Ворскла". Гол в ворота полтавского клуба на 57-й минуте забил Александр Зубков.

Отметим, что первый тайм был за полтавчанами, которые демонстрировали хороший прессинг и динамичную игру в атаке. Но после перерыва приазовцы пошли в наступление и смогли одолеть противника. После гола Зубкова соперники попеременно создавали опасные ситуации у ворот противника.

Со счетом 2:0 завершилась игра "Карпаты" - "Десна". Черниговские футболисты дважды поразили врата соперника. На 27-й минуту гол забил Александр Филиппов. И в конце тайма на 43-й минуте успех закрепил Сергей Старенький.

Напомним, что появилось видео исторического победного гола Ворсклы в ворота Карабаха.

Также "Шахтер" обыграл "Десну" с минимальным перевесом.