Российский космонавт Павел Виноградов заочно ответил главе Роскосмоса Рогозину по поводу его идеи проверить факт высадки американцев на Луну. Павел Виноградов заявил, что есть достаточное количество доказательств пребывания астронавтов США на спутнике Земли. Об этом сообщает НСН.

Космонавт считает, что пребывание американцев на Луну в 1969 году не требует проверки. В качестве таких доказательств он предложил прослушать переговоры космонавтов, стартовавших на "Сатурне-2", посмотреть телеметрическую информацию с Луны, снимки китайских станций.

"Есть снимки посадки американцев на спутник, стоят модули. О чем еще можно говорить?", - отметил он.

Виноградов добавил, что распоряжение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луне было шуткой, и отметил, что это "это его право".

"Доказывать, что глупость - это глупость, самое неблагодарное дело", - подчеркнул космонавт.

Напомним, глава Роскосмоса Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне.

Также США временно сняли санкции с главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.