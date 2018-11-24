По мнению Петра Порошенко, Российская Федерация является провопреемницей СССР, поэтому она несет историческую ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине. Об этом пишет "Интерфакс".

Выступая в Киеве на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Порошенко заявил, что организация Голодомора в Украине - это преступление, которое не имеет срока давности.

"Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал президент Украины.

Также он отметил, что в памятный день к украинцам обратился Вселенский патриарх Варфоломей. Цитируя его, Порошенко отметил, что Голодомор - "трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

Напомним, Порошенко с женой в центре Киева почтил память жертв Голодомора.

Также мы писали о том, где в Киеве ограничат движение из-за мероприятий к годовщине Голодомора.