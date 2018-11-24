Турция возмущена намерениями США создать "наблюдательные посты" вдоль турецко-сирийской границы. Об этом со ссылкой на министра обороны Турции Хулуcи Акара сообщает Reuters.

Отметим, что о планах США заявил глава американского министерства обороны Джеймс Мэттис. Необходимость в постах он объяснил намерением "помочь сосредоточить усилия на зачистке последних очагов боевиков "Исламского государства" в Сирии". По мнению Вашингтона, напряженность между Турцией и Сирийскими демократическими силами (SDF), к которым относятся сирийские курдские силы YPG, замедляет этот процесс.

В свою очередь, в Турции отмечают, что создание этих постов негативно повлияет на восприятие Соединенных Штатов в Турции и усугубит ситуацию в регионе.

Турция разгневана поддержкой YPG со стороны США, которую она рассматривает как часть Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле. Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз признали Рабочую партию Курдистана террористической группировкой.

"Мы надеемся, что наши союзники США немедленно расторгнут свои связи с террористической YPG, которая никоим образом не отличается от РПК", - прокомментировал глава турецкого министерства обороны.

Напомним,в Казахстане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии без США.

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