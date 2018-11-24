В Украине сократилось производство стали, но при этом страна сохранила 13 позицию в мировом рейтинге производителей этой продукции. Об этом передает УНИАН.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали национальные металлурги в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года сократили производство стали на 6,7% - до 1,788 миллиона тонн. При этом, по итогам января-октября текущего года Украина сохранила производство на уровне аналогичного периода 2017 года и произвела 17,567 миллиона тонн.

В октябре лидерство в рейтинге сохранил Китай с показателем 82,552 миллиона тонн (рост на 9,1% к октябрю 2017 года). Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (8,77 миллиона тонн, +0,4%), Япония (8,564 миллиона тонн, -4,5%), США (7,571 миллиона тонн, +10,5%), Южная Корея (6,185 миллиона тонн, +3,5%), Россия (6 миллионов тонн, +0,6%), Германия (3,6 миллиона тонн, +1,4%), Бразилия (3,164 миллиона тонн, -4,3%), Турция (3,135 миллиона тонн, +3%) и Италия (2,299 миллиона тонн, -3,4%).

Напомним, Львов занял второе место в мировом рейтинге городов для фрилансеров.

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