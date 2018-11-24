Испания договорилась с Евросоюзом по поводу Гибралтара. Ранее, по словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, проведение Совета Евросоюза по Brexit, запланированное на 25 ноября, было под вопросом, так как Мадрид и Лондон не могли заключить сделку по Гибралтару. Испания настаивает на том, чтобы гибралтарский вопрос был урегулирован в отдельном документе.

Переговоры между Испанией и Великобританией продолжались всю ночь. В телефонном разговоре глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Испании Педро Санчес достигли соглашения по Гибралтару, передает ТАСС.

Таким образом, Испания снимает свое вето со сделки по Brexit после достижения соглашения по вопросу Гибралтара.



"Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра 25 ноября, на экстренном саммите ЕС за соглашение по Brexit", - сказал Педро Санчес. По его словам, "вопрос Гибралтара - ключевой для Испании".

Напомним, Испания заявила о возможном блокировании соглашения по Brexit из-за Гибралтара.

Также мы писали, что Евросоюз вчера решал вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать Brexit.