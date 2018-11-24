Сделка по Brexit. Испания договорилась с Евросоюзом по поводу Гибралтара
Испания договорилась с Евросоюзом по поводу Гибралтара. Ранее, по словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, проведение Совета Евросоюза по Brexit, запланированное на 25 ноября, было под вопросом, так как Мадрид и Лондон не могли заключить сделку по Гибралтару. Испания настаивает на том, чтобы гибралтарский вопрос был урегулирован в отдельном документе.
Переговоры между Испанией и Великобританией продолжались всю ночь. В телефонном разговоре глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Испании Педро Санчес достигли соглашения по Гибралтару, передает ТАСС.
Таким образом, Испания снимает свое вето со сделки по Brexit после достижения соглашения по вопросу Гибралтара.
"Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра 25 ноября, на экстренном саммите ЕС за соглашение по Brexit", - сказал Педро Санчес. По его словам, "вопрос Гибралтара - ключевой для Испании".
Напомним, Испания заявила о возможном блокировании соглашения по Brexit из-за Гибралтара.
Также мы писали, что Евросоюз вчера решал вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать Brexit.