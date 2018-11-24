Константинопольский патриархат намерен вернуть свыше 20 церковных сооружений в Украине. В РПЦ заявили, что Константинополь вернет объекты, которые принадлежали ему до конца XVII века. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Константинопольский патриархат, готовя так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии (подворья - Прим.Ред.), которые когда-то исторически Константинополь в Украине имел, а их было довольно много в разное время", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он пояснил, что речь идет о монастырях, храмах, различных зданиях - список включает более 20 объектов.

По сведениям митрополита, список был составлен для Константинопольского патриарха одним ученым, который "просто накопал по разным документам информацию о разного рода подворьях Константинополя, которые имелись в разные эпохи".

Напомним, в Синоде Константинополя примет участие чиновник из АП.

Также Андреевскую церковь ускоренно реставрируют перед передачей Константинополю.