В субботу, 24 ноября, в Киеве, на Майдане Независимости, прошло "Вече ОУН", акция, приуроченная к 5-ой годовщине Революции Достоинства. В мероприятии поучаствовало не более 50 человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Участники акции возложили цветы памятнику героям Небесной сотне, а далее прошли к Администрации президента. Там они растянули плакаты с лозунгами против УПЦ МП. Лидер ОУН Николай Коханивский заявил, что предлагает обменять "двоих бойцов ОУН, которые находятся в плену, на митрополита Онуфрия и настоятеля Лавры".

Фото: "Страна"

Напомним, 21 ноября на центральной площади Киева прошло вече в память о погибших на Евромайдане.

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