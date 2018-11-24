Президент Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает в ближайшее время юридического и канонического оформления предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем в ближайшее время окончательного юридического и канонического оформления автокефалии", - заявил глава государства в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Порошенко напомнил, что Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии, чтобы "она (Церковь - Прим.Ред.) присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире".

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет заявил, что не исключает себя из претендентов на пост главы украинской автокефалии.

Также известный митрополит-сторонник автокефалии выступил категорически против управления церковью Филаретом.