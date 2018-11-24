У народного депутата Нестора Шуфрича родилась дочь. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба политика.

"Малышка родилась сегодня ночью, ростом 53 см, весом 3 кг. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Доченьку назвали Анной", - сказано в сообщении от 22 ноября.

Фото: facebook.com

С рождением малышки также поздравила украинская телеведущая Оксана Марченко.

"Сегодня у дорогих мне людей Кати и Нестора Шуфрич родилась девочка. Очаровательная малышка! Это так прекрасно, когда рождаются дети, когда есть любовь и жизнь наполняется светом! Я от всего сердца поздравляю ребят с таким прекрасным событием и желаю им счастья!", - написала она в Instagram.

Фото: instagram.com

Отметим, что это уже пятый ребенок нардепа, а родила его 51-летнему Шуфричу третья жена. В декабре 2016 года Шуфрич с молодой женой стали родителями девочки, которую назвали Марией. Тогда же депутат внес в свою декларацию еще и сына Ивана.

Также Шуфрич имеет двух взрослых сыновей от двух предыдущих браков. А в прошлом году Шуфрич стал дедушкой. Его сыну Нестору жена родила мальчика.

Напомним, сына Нестора Шуфрича избили неизвестные в киевском ресторане.

Также Нестору Шуфричу-младшему дали год условно.