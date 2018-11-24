Депутаты от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры силами Нацгвардии. Об этом шла речь во время брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале RadaTVchannel.

По данным нардепов, на сегодняшний день ответственным за охрану Почаевской лавры является монах указанной обители отец Корнелий, в миру Карпович Виталий Владимирович. Это экс-сотрудник министерства внутренних дел, который уволился по собственному желанию в 1996 году. В подчинении у него находятся члены Винницкой городской ОО по охране общественного порядка "Казацкий специализированный отряд содействия милиции имени Богдана Хмельницкого".

"Сегодня мы обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить общественный порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры, в первую очередь, силами Национальной гвардии Украины. Мы не просим, чтобы он осуществлялся на территории лавры, мы просим охранять периметр, чтобы не было провокаций от т.н. представителей "русского мира", - заявил Тарас Юрик.

Видео: YouTube: RadaTVchannel

Напомним: в УПЦ заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года.

Также мы писали, что братия Почаевской лавры прокомментировала решение Минюста отменить право пользования монастырем и обвинила украинскую власть в использовании советских методов.