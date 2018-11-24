С воскресенья, 25 ноября, украинцы при ввозе автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") должны будут оплатить таможенные платежи или внести залог. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.

В фискальной службе напомнили, что законы о новых нормах ввоза "евроблях" в Украину вступают в силу с 00:00 25 ноября. Украинцы смогут временно ввозить такое авто сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом они не возвращаются.

Также украинцы имеют право ввозить "евробляхи" в режиме транзита при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, которые подлежат уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения.

"При ввозе автомобиля, который был в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется. Таким образом, если резидент планирует сегодня осуществить пересечение таможенной границы Украины на автомобиле с иностранной регистрацией и вернуться после 00:00, то уплата таможенных платежей или денежного залога является обязательной", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Как сообщала "Страна", Парубий подписал законы о "золотой" растаможке евроблях. Так, законом определяются базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее "Страна" подробно писала, как будет рассчитываться коэффициент двигателя. Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет.

Ранее у Авакова подсчитали, что "евробляхеры" по всей стране провели 54 акции протеста.