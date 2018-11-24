После ноябрьского признания Джастина Бибера, что его супруга великолепна, поп-певец вновь подтвердил свою женитьбу на на американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. На этот раз - снова в подписи к фото в своем Instagram.

"Поздравляю всех с поздним днем благодарения. Первый день благодарения как женатый мужчина, первый раз принимающий День благодарения. Впервые обе стороны семьи собрались вместе", - написал Бибер.

Скриншот: Instagram/ justinbieber

Его жена Хейли, которая еще в на прошлой неделе сменила свою фамилию в Instagram на Бибер, также выложила фото с Джастином и написала, что она очень благодарна. На снимке - фрагмент празднования ее 22-летия 22 ноября.

Скриншот: Instagram/ haileybieber

Напомним, мы писали, что жена Джастина Бибера Хейли - американская топ-модель и самая красивая женщина мира 2017 года по версии мужского глянца Maxim. В девичестве она носила фамилию Болдуин. Известно, что Хейли занимается балетом, известна как модель и пробует себя в актерском мастерстве. Она подписала контракт с IMG Models в Лондоне и активно участвует в модных фотосъемках.

Также мы писали, что 13 сентября Джастина и Хейли заметили в здании суда в Нью-Йорке, где выдаются лицензии на брак. Такой документ действителен 60 суток, но люди, оказавшиеся в тот момент рядом, заявляли, что влюбленные не стали ждать и сразу же поженились.