Украинская тяжелоатлетка Алина Цикул завоевала "золото" на чемпионате Европы по пауэрлифтингу-2018 среди спортсменок не старше 18 лет, который проходит в литовском Каунасе. Наша чемпионка показала лучший результат в весовой категории до 57 кг.

С результатом 305 баллов (132,5 кг) украинка опередила своих соперниц. На церемонию награждения наша спортсменка вышла с флагом Украины.

Кстати, впервые девушка установила этот рекорд на областных соревнованиях в Черновцах в прошлом году. При этом рекорд мира в ее возрасте и весе – 131 кг.

Президент Федерации пауэрлифтинга Сергей Качмарский поздравил уроженку Буковины с невероятной победой.

Фото: Сергій Качмарський/Instagram

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