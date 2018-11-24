В Закарпатской и Черновицкой областях работают дополнительные резервы Госпогранслужбы Украины для усиления охраны границы с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал наиболее проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий… Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства", – говорится в сообщении.

К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Дозор", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками. "Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", на днях на украинско-венгерской границе образовались масштабные очереди. Люди стояли на КПП по 5 часов.

Также "Страна" писала про закон, по которому за нарушение госграницы могут посадить на 3 года.