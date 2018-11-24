В Киевской области произошел очередной случай травмирования зацепера. Инцидент произошел в Броварах 23 ноября. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохарнителей, около 18:40 в пятницу, 23 ноября, 14-летний подросток залез на товарные вагоны, которые стояли на маневренной колее станции "Бровары" и получил удар током. Парень получил 50% термических ожогов ІІ-ІІІ степени, за его жизнь борются медики.

Сообщается, что подросток сказал родителям, что идет к репетитором, сам же пошел с друзьями гулять на железнодорожную станцию. Товарищи парня отошли, а он полез на товарные вагоны, которые стояли на станции. Его ударило током, потом отбросило на землю - и он начал гореть. Однако его друзья, которые подоспели на помощь, успели потушить зацепера.

Отмечается, что подростка уже ловили правоохарнители, летом он залез на тросы моста через Днепр, но полицейские вовремя сняли его и обошлось без травм. Теперь решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за невыполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, во Львове очередной зацепер погиб на крыше поезда, получив смертельный удар током.

Также мы писали, что пассажиры киевской электрички услышали взрыв и увидел падающего с крыши зацепера.