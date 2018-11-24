24 ноября, в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтил память жертв этого трагического для страны периода. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятия при участии президента прошли на Михайловской площади в Киеве, у Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Петр и Марина Порошенко возложили колосковые композиции к мемориалу. Также у памятного знака были установлены зажженные лампадки.

Отметим, что ежегодная общенациональная акция "Зажги свечу" стартует в Украине в 16:00.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 21 ноября Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память Майдана.

Также мы писали о том, где в Киеве ограничат движение из-за мероприятий к годовщине Голодомора.