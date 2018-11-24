Российский актер и режиссер Сергей Безруков, который оказался в базе сайта "Миротворец", сообщил о рождении сына на своей странице в Instagram.

"Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных, особенно прессу", - написал актер.

Фото: s_bezrukov/Instagram

Напомним, Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон стали родителями во второй раз, у них подрастает дочь Мария. Пара поженилась в 2016 году.

Сергей Безруков с дочерью Марией

Анна Матисон с Сергеем Безруковым Фото: spletnik.ru

Для актера новорожденный малыш стал четвертым ребенком, так как Сергей воспитывает еще двоих детей, десятилетнюю дочь Александру и семилетнего сына Ивана, родившихся вне брака. О них СМИ узнали в 2013 году.

Дмитрий Хрусталев, Сергей Безруков с детьми и женой Анной Матисон

Как сообщала "Страна", под Киевом мужчина насмерть сбил женщину и поехал праздновать день рождения сына.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян стал дядей. Жена его брата родила первенца.

Также "Страна" писала, как нардеп Алексей Гончаренко во второй раз стал папой.