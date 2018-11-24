Одно из крупных рекламных агентств в Украине отказалось обслуживать сеть фастфуда KFC. Это произошло после скандала с открытием этого ресторана в киевском Доме профсоюзов, который горел во время Майдана.

После атаки националистов на ресторан, который открылся ровно в пятую годовщину протестов, на куриный фастфуд обрушились хейтеры всех мастей. Однако агентство, которое обязано было отбивать информационные атаки на своего клиента, ударило, что называется, в спину международному бренду - заявило о разрыве контракта.

Многие специалисты PR-отрасли заявили, что такое поведение недопустимо.

"Страна" собрала реакцию на продолжение травли знаменитого международного бренда KFC в Украине.

Как агенство отвернулось от клиента

PR-агентство MAINSTREAM, которое работало с официальным представителем KFC в Украине компанией YUM! Brands, 22 ноября, после скандала с открытием ресторана быстрого питания в Доме профсоюзов в столице в день годовщины Майдана, приняло решение разорвать контракт. Об этом сказано в официальном заявлении агентства на странице в Facebook.

В нем речь идет о том, что агентство предупреждало офис KFC о рисках, связанные с открытием ресторана в Доме Профсоюзов. Также заявляется, что "коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям" компании.

"Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые Компанией KFC", - заявила управляющий директор компании MAINSTREAM Светлана Сверчкова.

Отмечается также, что PR-агентство работает на украинском рынке 14 лет, неоднократно занимая одно из первых трех мест в национальном рейтинге по биллингам.

Скриншот: Facebook/ Mainstream.ua

Напомним, после скандала с открытием ресторана быстрого питания на Майдане рейтинг KFC в Facebook опустили до единицы. Фаст-фуд закрыл возможность оставлять отзывы.

Это произошло после того, как националисты атаковали ресторан, исписав его фасад разными надписями.

Отметим, что волну недовольства вызвал факт открытия ресторана KFC, где готовят жареную курицу, в здании киевского дома Профсоюзов, в котором погибли люди во время Евромайдана. Это произошло в День свободы, он же день старта Евромайдана. Многие увидели в этом факте цинизм со стороны менеджеров фаст-фуда.

Также мы писали, что 22 ноября куриный фаст-фуд KFC, который был открыт в Доме профсоюзов 21 ноября, было решено закрыть на неопределенное время. Таким образом, скандальный ресторан быстрого питания проработал всего один день.

Реакция Сети

В то же время многие комментаторы, имеющие отношение к миру рекламы и PR, считают поступок рекламного агентства не таким уж благовидным.

"Скандал с KFC с легкостью можно было развязать и обернуть в свою пользу. Но их пиарщики их просто бросили.

PR компания, которая обслуживает KFC, "разорвала с ними контракт". Бросила клиента в кризис. Сбежала.

Это п*****. Бежать с тонущего корабля – трусость. Ситуацию можно было вывернуть в свою пользу. Нужно просто знать политический расклад и кто твои союзники.

А не прятаться за контрактом и бежать при первой же сложности. Нет ничего хуже, чем PR-щики и адвокаты, которые предают клиента", - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Что, так можо было?", - задается тем же вопросом бизнесмен Гарик Корогодский.

"Два месяца, со слов PR агентства, они предупреждали KFC о негативе по открытию в эти даты точки на Майдане.

Их – с их же слов – не слушали. И они не знали об открытии до самого открытия. И публично ушли в разгар скандала.

Интересно, они по контракту эти два месяца оплату получали?".

Директор столичного PR-агентства Анастасия Браткова считает, что ее коллеги совершили репутационное самоубийство.

"Насколько нормально то, что сделали Mainstream по отношению к KFC?

Ругать коллег плохо, но в этот раз я не смогла удержаться. Я все о том же скандале с открытием KFC в Доме Профсоюзов в годовщину Революции Достоинства. Позиция пиарщиков разорвать контракт, да еще и публично заявить о причинах, по меньшей мере странная.

Ну, во-первых: такие контракты не разрываются за день. И вряд ли агентство даже сейчас официально попрощалось с клиентом. С этой точки зрения заявление о разрыве контракта скорее похоже на хайп.

Дальше: агентство само объявило о своей ошибке — открытие заведения в конкретном месте и в конкретное время никак не анонсировалось. А если бы анонс был, клиент заранее понял и принял все рекомендации агентства. Ведь негатив полился бы уже тогда.

И самое главное!

Ребята-пиарщики бросили клиента в кризис! Еще и подлили масла в огонь! Серьезно? Пиарщик — это тот же безопасник, доверенное лицо, человек, знающий все или почти все о клиенте. О каком доверии к агентству после такого кидка (извините за лексику) может идти речь? Репутационное самоубийство!".

"Так подставить клиента - это надо постараться", - пишет в комментариях у Братковой журналист Тарас Козуб.

Впрочем, некоторые пиарщики отнесли к поступку MAINSTREAM более лояльно.

"Прежде, чем ответить на вопрос, давайте определимся, что значит "поступать нормально", - цитирует мнение Алены Дальской, PR-директора SAME & Friends, MCIPR сайт ain.ua. - Нормально – это как? В соответствии с договором между агентством и клиентом (юридическая плоскость)? В соответствии с международным кодексом пиарщика, закрепленным в CIPR Code of Conduct (этический аспект)? В соответствии с PR-задачами клиента (профессиональный аспект)? Или исходя из репутационных интересов агентства и его команды (плоскость бизнеса)?

Щекотливость истории с агентством Mainstream заключается в том, что неясно, с какой позиции ее оценивать, и это вызывает полемику.

Предположим, что антикризисные коммуникации не были пунктом договора и клиент не прислушивался к рекомендациям агентства, самостоятельно принимал решения, даже не информируя об этом агентство (бывает и так). Как быть агентству, которое на основе своей экспертизы прекрасно осознает, что кампания вот-вот увязнет в репутационном болоте, в котором рискуют погрязнуть и стейкхолдеры? Склоняюсь, что стоит действовать согласно внутреннему уставу агентства, даже если он предполагает отказ от работы с токсичным клиентом.

В данном случае я поддерживаю право агентства принимать решение, с кем работать, а с кем – нет. Но, на мой взгляд, привкус скандальности этой истории придало ощущение неискренности, которое остается после прочтения всего поста, в особенности его последнего абзаца. Начали за здравие, а кончили за упокой: в посте, который начался с апелляции к ценностям Майдана и закончился промо-публикацией в типично "пресс-релизовском" стиле о достижениях агентства и о том, какие ребята, в общем-то, молодцы, уловить искренние человеческие эмоции сложно. Что хотело сказать этим постом агентство, не понятно: то ли поделиться своей социально-политической позицией (к месту ли?), то ли предпринять превентивные меры против удара по собственной репутации, либо же заявить о себе в духе «мы – против системы». Не исключено, что писали этот пост с совершенно чистыми намерениями, но использование деловой лексики "убило" его шансы быть воспринятым аудиторией положительно. Если оценить этот пост с PR-позиции, то он оказался неэффективным".