Президент Украины Петр Порошенко разместил в своем официальном Twitter пост от 23 ноября про "гидридную войну" России с Украиной. Скорее всего, речь идет о "гибридной войне". Однако досадная опечатка так и осталась на странице гаранта. И уже успела разлететься по соцсетям.

"Гидридная война России против Украины - это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины с середины пятой колонной, лозунг которой "Зрада. Все пропало".

Слова украинского президента про "гидридную войну"прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Гидра - новое "оружие Кремля"? - иронизирует она.

Дипломат также попросила Порошенко уточнить высказывание о террористах, которые якобы подготовлены в "таборах Ростова и Курска". Она попросила указать, где именно, чтобы не обиделся глава МИД Украины Павел Климкин. Он имеет курское происхождение.

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

В комментариях пользователи Twitter также не упустили возможность пристыдить президента за ошибку.

"Не пятая колонна, а сто пятая колонна помощи от России пришла на Донбасс, пока вы там гидрарируете...", - отвечают в соцсети.

Напомним, в Киеве появились борды с антирекламой Юлии Тимошенко. На них размещены фото лидера "Батькивщины", искусственно состаренные или неудачные.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко заявил, что намерено оглашал неверные даты начала безвизового режима с ЕС для давления на Европу. Об этом президент рассказал на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве.